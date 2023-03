Tennissters opnieuw zonder kopvrouw Arantxa Rus in Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters strijden volgende maand zonder Arantxa Rus om een plek in de play-offs van de Wereldgroep in de Billie Jean King Cup. Ook Arianne Hartono is er niet bij in het Turkse Antalya.

"Arantxa heeft de laatste tijd niet veel toernooien kunnen spelen en wil zich daar de komende weken op richten", zegt captain Elise Tamaëla tegen NU.nl. Rus, de nummer 130 van de wereld, ontbrak eind vorig jaar ook in de selectie toen Nederland een play-offduel met Frankrijk speelde. Ze focuste zich toen op het veroveren van punten voor de WTA-ranglijst.

Ook Hartono ontbreekt om die reden. De selectie voor het komende duel in de Billie Jean King Cup bestaat uit Suzan Lamens (WTA-211), Lesley Pattinama-Kerkhove (WTA-229), Lexie Stevens (WTA-349), Demi Schuurs (WTA Doubles-11) en Bibiane Schoofs (WTA Doubles-139). Kiki Bertens reist weer mee als assistent-coach.

Nederland verloor in november kansloos van Frankrijk in een play-offduel en is daardoor veroordeeld tot groep 1 in de zone Europa/Afrika voor promotie naar de play-offs van de Wereldgroep. Ook Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Egypte, Hongarije, Letland, Noorwegen, Servië, Zweden en Turkije komen in die fase in actie.

Arantxa Rus wil zich op haar individuele loopbaan richten en ontbreekt opnieuw in de selectie voor de Billie Jean King Cup. Foto: Getty Images

'Het wordt een intensieve week'

De elf landen worden in twee groepen verdeeld: één van vijf en één van zes. De poulewedstrijden worden van 10 tot en met 14 april gespeeld. Tijdens elk duel worden op één dag twee enkelwedstrijden en één dubbelpartij afgewerkt.

De winnaars van beide poules spelen op zaterdag 15 april een play-offduel om hun positie in de play-offs voor de Wereldgroep te bepalen. De nummers twee in de poule treffen elkaar voor de andere promotieplek. De play-offs voor de Wereldgroep worden weer in november gespeeld.