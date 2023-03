Griekspoor wint twee tiebreaks en treft nu wereldtopper Alcaraz in Indian Wells

Tallon Griekspoor heeft zaterdagavond (lokale tijd) dankzij twee gewonnen tiebreaks de derde ronde van het Masters-toernooi in Indian Wells bereikt. De Nederlander was op het Amerikaanse hardcourt te sterk voor de Argentijn Guido Pella: 7-6 (3) en 7-6 (4).

Griekspoor had de eerste set voor de tiebreak al kunnen beslissen. Hij mocht door een eerdere break op 5-4 serveren voor setwinst, maar miste een setpunt en verloor de game. In een tiebreak met liefst acht minibreaks trok Griekspoor aan het langste eind.

In de tweede set leek Pella zich te herstellen. De 32-jarige Argentijn sloeg direct toe op de servicegame van Griekspoor, die vooral veel punten op zijn eerste service won en liefst veertien aces sloeg. De Nederlander knokte zich terug met een break op 2-3 en beschikte in de tiebreak opnieuw over de langste adem.

In de derde ronde wacht de 26-jarige Griekspoor een krachtmeting met het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz. De nummer twee van de wereld was in zijn tweederondepartij een maatje te groot voor de Australiër Thanasi Kokkinakis: 6-3 en 6-3.

Tallon Griekspoor staat voor het eerst in de derde ronde van Indian Wells. Foto: Getty Images

Griekspoor is bezig aan sterk seizoen

Het is pas de tweede keer dat Griekspoor meedoet aan het toernooi van Indian Wells. De nummer 36 van de wereld werd vorig jaar in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaan Sam Querrey. Dit jaar hoefde hij vanwege een bye niet in actie te komen in de eerste ronde.

Griekspoor kent vooralsnog een uitstekend seizoen. Hij veroverde in India zijn eerste ATP-titel, bereikte voor het eerst de derde ronde van de Australian Open en haalde onlangs de halve finales van het ABN AMRO Open. Door zijn sterke prestaties steeg Griekspoor dit jaar al 59 plekken op de wereldranglijst.