Van de Zandschulp geeft op met voetblessure en is snel klaar in Indian Wells

De deelname van Botic van de Zandschulp aan het prestigieuze toernooi in Indian Wells is uitgelopen op een enorme deceptie. De Nederlander moest vrijdag in zijn eerste partij tegen Ilya Ivashka al vroeg opgeven met een voetblessure.

In eerste instantie leek er nog niets aan de hand voor de 27-jarige Van de Zandschulp. Hij kwam in de eerste set van de tweederondepartij tegen zijn Belarussische opponent Ivashka al snel op een 1-4-voorsprong, maar gaf die uit handen: 7-5.

In de tweede set liet Van de Zandschulp zich aan zijn voet behandelen, waarna hij het tevergeefs nog even probeerde. Bij een achterstand van 3-2 in het tweede bedrijf besloot hij van de baan te stappen.

De partij tegen Ivashka was het eerste optreden van Van de Zandschulp in Indian Wells. De Veenendaler mocht vanwege zijn geplaatste status de eerste ronde overslaan in de Amerikaanse staat Californië.

Tallon Griekspoor is de enig overgebleven Nederlander op het hoog aangeschreven toernooi, dat wordt beschouwd als de vijfde Grand Slam. Hij mocht net zijn landgenoot de eerste ronde overslaan en komt zaterdag tegen de Argentijn Guido Pella voor het eerst in actie.