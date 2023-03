Toernooidirecteur Indian Wells vindt het onbegrijpelijk dat Djokovic VS niet in mag

Toernooidirecteur Tommy Haas heeft er totaal geen begrip voor dat Novak Djokovic deze week niet mee kan doen aan het Masters-toernooi van Indian Wells. De nummer één van de wereld mag de Verenigde Staten nog altijd niet in, omdat hij niet is gevaccineerd tegen corona.

"Het is heel teleurstellend. Ik denk dat Amerika het enige land is dat nog steeds de restricties heeft dat je het land niet in mag als je niet gevaccineerd bent", zei Haas kort na de start van 'zijn' Masters-toernooi.

De 35-jarige Djokovic kwam de VS vorig jaar ook niet in, maar veel andere landen hebben hun coronamaatregelen inmiddels opgeheven. Zo mocht de Serviër begin dit jaar gewoon meedoen aan de Australian Open. Een jaar eerder werd hij het land nog uitgezet.

Djokovic probeerde vrijstelling te krijgen om naar de VS te kunnen reizen, maar zijn verzoek werd afgewezen. De 22-voudig Grand Slam-winnaar staat nog wel op de deelnemerslijst voor het Masters-toernooi van Miami, over twee weken. De kans lijkt klein dat hij in Florida deelneemt.

Novak Djokovic mag net als vorig jaar de Verenigde Staten niet in. Foto: Getty Images

'Djokovic schreef me hoe graag hij erbij had willen zijn'

Volgens toernooidirecteur Haas, de voormalige nummer twee van de wereld, is de regelgeving in de Verenigde Staten achterhaald. "Ook andere professionele atleten over de hele wereld hebben besloten zich niet te laten vaccineren. We moeten het onderwerp laten gaan en hem gewoon laten spelen."

"Ik zie geen reden en ik ben ook erg teleurgesteld dat hij er niet is. Veel mensen in de tenniswereld en wij als toernooi hebben alles geprobeerd om Djokovic hier te laten spelen, maar tevergeefs. Hij is de beste speler ter wereld. Ik vind het triest. Hij schreef me zelf ook hoe graag hij erbij had willen zijn."