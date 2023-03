Nadal valt na bijna achttien jaar buiten top tien en ziet recordreeks eindigen

Rafael Nadal staat maandag voor het eerst sinds 25 april 2005 niet in de top tien van de ATP-wereldranglijst. De recordreeks van de 36-jarige Spanjaard, die door een blessure het Masterstoernooi van Indian Wells miste, is daarmee na 912 weken voorbij.

Vorig jaar haalde Nadal nog de finale in Indian Wells en zijn afwezigheid dit jaar kost hem vier plekken op de wereldranglijst. Hij zakt van de negende naar de dertiende plek.

Carlos Alcaraz leidt de dans dankzij zijn triomf in Indian Wells; de negentienjarige Spanjaard wisselt stuivertje met Novak Djokovic. Op de 32e plaats is Botic van de Zandschulp de beste Nederlander. De geboren Wageninger wint één positie. Tallon Griekspoor blijft de nummer 36 van de wereld.

Het is nog niet duidelijk wanneer Nadal, die kampt met een heupblessure, zijn rentree gaat maken. Sinds zijn uitschakeling in de tweede ronde van de Australian Open staat hij al aan de kant.

De destijds achttienjarige Nadal debuteerde in april 2005 in de top tien, nadat hij het toernooi van Barcelona op zijn naam had geschreven. Anderhalve maand later veroverde hij zijn eerste van in totaal veertien titels op Roland Garros en was hij al de mondiale nummer drie. Bijna achttien jaar lang bleef hij vervolgens in de top tien staan.

De vorig jaar gestopte Roger Federer was op het moment van Nadals toptiendebuut de nummer één van de wereld. Alle andere spelers uit de toplijst van toen zetten al veel eerder een punt achter hun carrière.

Top 10 wereldranglijst op 25 april 2005 Roger Federer - 6.640 punten Lleyton Hewitt - 4.195 punten Andy Roddick - 3.515 punten Marat Safin - 3.145 punten Gaston Gaudio - 2.310 punten Tim Henman - 2.155 punten Rafael Nadal - 2.100 punten Andre Agassi - 2.045 punten Carlos Moya - 1.985 punten David Nalbandian - 1.930 punten

Djokovic is geen gevaar voor record Nadal

Ruim drie jaar geleden nam Nadal het record over van Jimmy Connors, die van 1973 tot 1988 liefst 788 weken onafgebroken in de top tien stond. Federer is de nummer drie op de lijst met 734 weken (2002-2016).

Djokovic vormt geen gevaar voor recordhouder Nadal, omdat hij in 2017 al na 555 weken uit de top tien duikelde. Bij de vrouwen is er met Martina Navratilova (1.000 weken) wel een speelster die langer onafgebroken in de top tien stond.

De onafgebroken reeks van Nadal eindigt nu dus op 912 weken, waarvan hij 209 weken de mondiale nummer één was. De 22-voudig Grand Slam-winnaar stond in 2015 enkele weken tiende, maar hij zakte niet verder weg.

Mocht Nadal terugkeren in de top tien dan kan hij nog een record pakken. Federer is met 968 weken nu de speler met de meeste weken in de mondiale top tien, maar dat was dus niet onafgebroken.

Top 10 wereldranglijst op 20 maart 2023 Carlos Alcaraz - 7.420 punten Novak Djokovic - 7.160 punten Stéfanos Tsitsipás - 5.770 punten Casper Ruud - 5.560 punten Daniil Medvedev - 4.330 punten Félix Auger-Aliassime - 3.415 punten Andrey Rublev - 3.390 punten Holger Rune - 3.325 punten Hubert Hurkacz - 3.065 punten Taylor Fritz - 2.975 punten