Arantxa Rus kan niet verrassen in Indian Wells en strandt in eerste ronde

Arantxa Rus is er niet in geslaagd de tweede ronde van het prestigieuze WTA-toernooi in Indian Wells te bereiken. De Nederlandse verloor woensdagavond (lokale tijd) in twee sets van de Italiaanse Camila Giorgi: 6-3 en 6-3.

Rus was niet volledig kansloos tegen Giorgi, de nummer 46 van de wereld. De 32-jarige Zuid-Hollandse benutte in de eerste set slechts één van zes breakpoints en verloor zelf twee keer haar servicegame. In het tweede bedrijf gaf de matig serverende Rus een 3-1-voorsprong uit handen door alle resterende games te verliezen.

Toch hoeft Rus Indian Wells niet met een slecht gevoel te verlaten. De huidige nummer 130 van de wereld deed in het kwalificatietoernooi vertrouwen op door zich ten koste van de Russin Diana Shnaider en de Italiaanse Sara Errani voor het hoofdschema te plaatsen. Daardoor zal ze maandag op de wereldranglijst meerdere posities stijgen.

Het was pas de eerste keer dit seizoen dat Rus meedeed aan het hoofdschema van een WTA-toernooi. Op de Australian Open strandde de kopvrouw van het Nederlandse tennis al in de eerste kwalificatieronde. Daarna speelde ze twee ITF-toernooien.

Rus, die vorig jaar eveneens in de eerste ronde van Indian Wells strandde, was de enige Nederlandse vrouw in het schema. Bij de mannen verdedigen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor de Nederlandse eer.