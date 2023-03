Arantxa Rus na succesvolle kwalificatie voor Indian Wells terug op hoogste niveau

Arantxa Rus heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) na ruim vijf maanden weer geplaatst voor een WTA-toernooi. De Nederlandse doorliep de kwalificaties voor het toernooi van Indian Wells met succes.

In de laatste kwalificatieronde won de 32-jarige Rus in twee sets van de Italiaanse Sara Errani: 7-6 (1) en 6-3. Eerder had ze in de kwalificaties voor het toernooi in Californië ook al van tophonderdspeelster Diana Shnaider gewonnen (6-7, 7-5 en 0-6).

De plaatsing voor het hoofdtoernooi van Indian Wells lijkt een bevestiging dat Rus weer een stap dichter bij haar topniveau is. Ze zette de weg omhoog afgelopen week al in door op het toernooi van Arcadia de finale te halen. Vanwege een lichte blessure liet ze die uit voorzorg schieten.

Rus stelde zich vorig jaar tot doel om de mondiale top vijftig binnen te dringen, maar kende ineenstorting op de wereldranglijst. In september vorig jaar speelde ze haar laatste WTA-toernooi, toen ze in de achtste finales in Parma verloor van wereldtopper Maria Sakkari.

Door de successen van deze maand is Rus alweer een aantal plekken op de wereldranglijst gestegen. Inmiddels staat ze virtueel op de 120e plaats. In de eerste ronde van het toernooi in de Verenigde Staten treft ze Camila Giorgi, die op de wereldranglijst op de 46e plaats staat.