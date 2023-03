Griekspoor scherpt opnieuw zijn beste ranking aan en nadert Van de Zandschulp

Tallon Griekspoor heeft maandag zijn hoogste positie op de ATP-ranglijst verder aangescherpt. De Nederlander is nu de nummer 36 van de wereld en heeft landgenoot Botic van de Zandschulp in het vizier.

Griekspoor strandde afgelopen week in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Dubai. Na een zwaarbevochten zege op Constant Lestienne in zijn openingspartij was de Noord-Hollander kansloos tegen Novak Djokovic, de nummer één van de wereld.

Aangezien Griekspoor in Dubai geen punten te verdedigen had, stijgt hij drie plekken op de wereldranglijst. De nummer twee van Nederland begon het seizoen als mondiale nummer 95.

De afgelopen weken scherpte hij zijn topnotering al telkens iets aan dankzij zijn goede prestaties dit seizoen. Griekspoor veroverde in India zijn eerste ATP-titel, haalde voor het eerst de derde ronde van de Australian Open en schopte het tot de halve finales van het ABN AMRO Open.

Tallon Griekspoor is op de ATP-ranglijst nog maar drie plekken verwijderd van Botic van de Zandschulp. Foto: ANP

Van de Zandschulp blijft nummer 33 van de wereld

Door zijn geleidelijke opmars op de ATP-ranglijst staat Griekspoor nog maar drie plekken lager dan Van de Zandschulp (ATP-33). De Veenendaler haalde in Dubai de kwartfinales, maar moest het daarin afleggen tegen Andrey Rublev. De Rus verloor de finale van zijn landgenoot Daniil Medvedev, die nu de nummer zes van de wereld is.

Van de Zandschulp en Griekspoor zijn de enige Nederlanders in de top honderd. Gijs Brouwer is de nummer 119 van de wereld - hij daalde vijf plekken - en Tim van Rijthoven is inmiddels naar de 147e positie gezakt.

Bij de vrouwen is Arantxa Rus nog altijd de hoogstgeplaatste Nederlandse. De 32-jarige Zuid-Hollandse steeg drie plekken en is nu de mondiale nummer 130. Rus is de enige Nederlandse speelster in de top tweehonderd van de WTA-ranglijst, die nog altijd wordt aangevoerd door de Poolse Iga Swiatek.