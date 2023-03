Djokovic meldt zich af voor Indian Wells en lijkt VS weer niet in te komen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Novak Djokovic heeft zich maandag teruggetrokken voor het Masters-toernooi van Indian Wells. De afmelding van de nummer één van de wereld lijkt te betekenen dat hij de Verenigde Staten opnieuw niet inkomt, al is dat nog niet bevestigd.

Djokovic vroeg vorige maand toestemming aan de Amerikaanse autoriteiten om af te reizen. De 35-jarige Serviër is niet gevaccineerd tegen corona, terwijl een inenting verplicht is om naar de VS te mogen reizen.