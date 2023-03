Medvedev overklast ook Rublev en verovert in Dubai derde ATP-titel op rij

Daniil Medvedev heeft zaterdag indruk gemaakt door zijn derde ATP-titel op rij te veroveren. Na eindzeges in Rotterdam en Doha was de Rus in de finale van het toernooi in Dubai veel te sterk voor landgenoot Andrey Rublev: 6-2 en 6-2.

Medvedev was tegen Rublev een klasse apart. De nummer zeven van de wereld sloeg in de eerste set slechts twee onnodige fouten en gunde zijn landgenoot geen enkel breakpoint. Rublev daarentegen verloor twee keer zijn servicegame.

Ook in het tweede bedrijf was Medvedev oppermachtig. De Rus werd in zijn eigen servicegames niet aan het wankelen gebracht en mocht door breaks op 2-2 en 4-2 serveren voor de wedstrijd. Dat deed hij met verve.

Met zijn overwinning op Rublev plaatste Medvedev de kers op de taart na weer een ijzersterk toernooi. De US Open-winnaar van 2021 verloor geen enkele set en rekende in de halve finales af met favoriet Novak Djokovic, de nummer één van de wereld.

Met drie achtereenvolgende ATP-titels begint Medvedev met vertrouwen aan Indian Wells. Het Masters-toernooi in de Verenigde Staten begint maandag.

Rublev hoopte in Dubai de dertiende ATP-titel uit zijn loopbaan te veroveren. De nummer zes van de wereld was in de kwartfinales verantwoordelijk voor de uitschakeling van Botic van de Zandschulp.