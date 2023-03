Djokovic ziet tegen Medvedev einde komen aan imponerende zegereeks

Novak Djokovic heeft vrijdag voor het eerst sinds november een nederlaag geleden. De nummer één van de wereld verloor in de halve finales van het ATP-toernooi in Dubai in twee sets van de Rus Daniil Medvedev: 6-4 en 6-4.

Djokovic had de hele partij veel moeite met het spel van Medvedev (ATP-7) op het hardcourt in de Verenigde Arabische Emiraten. De 35-jarige Serviër verloor in de eerste set tweemaal zijn eigen game en kon de schade niet voldoende herstellen.

In het tweede bedrijf sloeg Medvedev meteen bij zijn eerste breakpoint toe. De 27-jarige Rus had vervolgens moeite om Djokovic te verslaan in zijn eigen servicebeurten, maar kon de winst toch over de streep trekken.

Het is de eerste nederlaag van Djokovic in het enkelspel in twintig wedstrijden. De wereldtopper verloor voor het laatst op 6 november bij de finale van het Masters-toernooi van Parijs. Toen was het Deense toptalent Holger Rune te sterk: 3-6, 6-3 en 7-5.

Djokovic had in de eerste ronde al opmerkelijk veel moeite met de Tsjechische qualifier Tomás Machác (ATP-130): 6-3, 3-6 en 7-6 (1). Daarna versloeg hij Tallon Griekspoor (ATP-39) en Hubert Hurkacz (ATP-11) in twee sets.