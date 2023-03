Van de Zandschulp komt tekort tegen wereldtopper Rublev in kwartfinales Dubai

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van het ATP-toernooi in Dubai te bereiken. De Veenendaler ging donderdag in twee sets onderuit tegen de Russische wereldtopper Andrey Rublev: 6-3 en 7-6 (3).

Van de Zandschulp begon goed aan de partij tegen Rublev. De nummer 33 van de wereld kreeg een breakpoint in de eerste servicegame van de Rus, maar wist die niet te verzilveren en werd zelf in de game daarop gebroken. Rublev hengelde vervolgens relatief eenvoudig de setwinst binnen.

Ook in het tweede bedrijf bleek de nummer zes van de wereld een maatje te groot. Van de Zandschulp werkte bij 3-5 nog drie matchpoints weg en wist zijn opponent zelfs terug te breken. In de tiebreak trok Rublev de zege alsnog naar zich toe. Bij het vierde wedstrijdpunt was het raak.

Daarmee komt er een einde aan een prima week van Van de Zandschulp. Hij boekte in de eerste ronde een overwinning op de hoger aangeschreven Rus Karen Khachanov. In de achtste finales ontdeed de Veenendaler zich van de Zweed Mikael Ymer.

Rublev neemt het bij de laatste vier op tegen de Duitser Alexander Zverev. In de finale stuit hij mogelijk op Novak Djokovic. De Serviër speelt later op de dag tegen de Pool Hubert Hurkacz en moet bij een zege spelen tegen de winnaar van de kwartfinalepartij tussen Daniil Medvedev en Borna Coric.