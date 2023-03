Griekspoor kan niet stunten tegen Djokovic en gaat onderuit in Dubai

Tallon Griekspoor heeft woensdag niet kunnen stunten tegen Novak Djokovic in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Dubai. De 26-jarige Noord-Hollander ging in twee sets onderuit tegen de nummer één van de wereld: 6-2 en 6-3.

Griekspoor liep vanaf de start achter de feiten aan op het hardcourt in de Verenigde Arabische Emiraten. De mondiale nummer 39 verloor in de eerste set meteen zijn eigen game. In zijn laatste game werkte Griekspoor vier setpoints weg, maar bij de vijfde poging behaalde Djokovic toch succes.

In de tweede set voltrok zich hetzelfde scenario. Djokovic brak Griekspoor bij de eerste mogelijkheid. Ook in zijn tweede servicegame moest de Nederlander uiteindelijk het hoofd buigen. Griekspoor brak nog terug, maar Djokovic maakte het karwei bij zijn derde matchpoint alsnog af.

Djokovic neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen Pavel Kotov (ATP-138) en Hubert Hurkacz (ATP-11). De Rus en de Pool spelen later op de woensdag tegen elkaar.

Botic van de Zandschulp komt donderdag weer in actie in Dubai. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp nog in het toernooi

Het was de tweede keer dat Griekspoor en Djokovic het tegen elkaar opnamen. In 2021 was de Nederlander in de tweede ronde van de US Open kansloos tegen de Servische topspeler (6-2, 6-3, 6-2).

Griekspoor is bezig aan zijn beste jaar tot nu toe. Dat begon met toernooiwinst in het Indiase Pune, gevolgd door het bereiken van de derde ronde op de Australian Open. In Rotterdam reikte hij tot de halve finales, terwijl hij vorige week de Rus Andrej Rublev in de tweede ronde in Doha liet ontsnappen.