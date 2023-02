Van de Zandschulp verrast Khachanov en bereikt tweede ronde in Dubai

Botic van de Zandschulp heeft dinsdag knap de tweede ronde van het ATP-toernooi in Dubai bereikt. De Veenendaler had aan twee sets genoeg om de hoger aangeslagen Rus Karen Khachanov uit te schakelen: 7-5 en 6-2.

Ook in de tweede set speelde Van de Zandschulp solide. De mondiale nummer 33 serveerde sterk (hij sloeg vijf aces) en brak zijn tegenstander twee keer. De slordige Khachanov noteerde in de hele partij twintig onnodige fouten.

Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de Zweed Mikael Ymer, de nummer 59 van de wereld. Op zijn vorige drie toernooien bleef Van de Zandschulp telkens in de tweede ronde steken. Op zowel de Australian Open als in Rotterdam en Doha werd hij na één zege uitgeschakeld.

Tallon Griekspoor bereikte maandag al de tweede ronde in Dubai door te winnen van de Fransman Constant Lestienne: 6-4, 3-6 en 6-2. De Haarlemmer treft in de tweede ronde mogelijk Novak Djokovic, die later op dinsdag in actie komt in de openingsronde.