Griekspoor bereikt tweede ronde in Dubai en stuit mogelijk op Djokovic

Tallon Griekspoor heeft maandag de tweede ronde van het ATP-toernooi in Dubai bereikt. De 26-jarige Nederlander rekende in drie sets af met de Fransman Constant Lestienne en treft nu mogelijk Novak Djokovic.

Griekspoor staat op de wereldranglijst iets hoger dan Lestienne (39e om 56e) en maakte zijn status waar op het hardcourt in de Verenigde Arabische Emiraten. Het werd 6-4, 3-6 en 6-2.

De Nederlander ging uitstekend van start met een break in de openingsgame. Dat voordeel gaf hij in de eerste set niet meer weg. In de tweede set werd één break hem fataal, waarna hij de winst in de beslissende set alsnog naar zich toetrok. Op zijn vierde matchpoint was het raak.

In de achtste finales ligt voor Griekspoor een wedstrijd tegen Djokovic in het verschiet. De nummer één van de wereld moet dinsdag wel eerst zijn openingspartij tegen de Tsjechische qualifier Tomás Machác winnen.

Als dat lukt, dan is het de tweede keer dat Griekspoor en Djokovic elkaar treffen. In 2021 was onze landgenoot in de tweede ronde van de US Open kansloos tegen de Servische topspeler (6-2, 6-3, 6-2).

Ook Van de Zandschulp doet mee in Dubai

Griekspoor, die maandag één plek winst boekte op de wereldranglijst en zijn hoogste notering ooit te pakken heeft, strandde vorige week in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Doha. Een week eerder reikte hij in Rotterdam knap tot de halve finales.