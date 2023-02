Medvedev klopt Murray en pakt week na ABN AMRO Open ook titel in Doha

Daniil Medvedev heeft een week na zijn succes op het ABN AMRO Open ook het ATP-toernooi in Doha gewonnen. De Rus was zaterdag in de finale te sterk voor Andy Murray: 6-4 en 6-4. In Dubai won Barbora Krejčíková het prestigieuze WTA 1000-toernooi door Iga Swiatek in de finale te verslaan.

De 27-jarige Medvedev begon de krachtmeting met een break en won op 1-3 nog een keer de servicegame van Murray. De 35-jarige Schot bleef in leven door direct daarna een break te plaatsen, maar kon setverlies niet voorkomen. Medvedev was met vier dubbele fouten in de eerste set ook niet bepaald foutloos in zijn eigen servicegames.

In het tweede bedrijf moest Murray weer direct in de achtervolging en deed dat met verve. De nummer 70 van de wereld knokte zich terug tot 3-3, maar gaf op 4-4 een 40-0-voorsprong uit handen. Medvedev benutte zijn enige breakpoint in die game en serveerde de wedstrijd daarna met wat moeite uit.

Met zijn toernooizege in Doha laat Medvedev nog maar eens zien dat hij de teleurstellende start van het seizoen achter zich heeft gelaten. De US Open-winnaar van 2021, die op de Australian Open al in de derde ronde strandde, won zes dagen geleden in Rotterdam het ABN AMRO Open door Jannik Sinner in de finale te verslaan. Medvedev staat in zijn loopbaan nu op zeventien ATP-titels.

Murray had op zijn weg naar de finale in Doha de nodige veerkracht getoond door al zijn wedstrijden in drie sets te winnen. De drievoudig Grand Slam-winnaar, die in de halve eindstrijd vijf matchpoints overleefde, hoopte in Doha voor het eerst sinds 2019 een ATP-titel te veroveren. De laatste toernooizege van Murray was 3,5 jaar geleden in Antwerpen. Daarvoor stond hij lange tijd aan de kant vanwege een heupoperatie.

Daniil Medvedev ontvangt aan het net de felicitaties van Andy Murray. Foto: AFP

Swiatek pakt in finale Dubai slechts zes games

In Dubai stond de finale van het WTA 1000-toernooi op het programma. Swiatek hoopte haar tweede titel van het seizoen te pakken, maar de nummer één van de wereld moest haar meerdere erkennen in de Tsjechische Krejčíková: 6-4 en 6-2.

Swiatek verloor in de eerste set drie keer haar servicegame en dat kon ze zich niet veroorloven tegen Krejčíková, die op haar weg naar de finale al Aryna Sabalenka en Jessica Pegula uitschakelde. In de tweede set deed Swiatek zichzelf tekort door vier breakpoints te laten liggen. Krejčíková liep daarna met twee breaks uit naar een verrassend overtuigende overwinning.

Krejčíková beleefde in 2021 haar doorbraak door op Roland Garros haar eerste Grand Slam-titel te veroveren. De huidige nummer dertig van de wereld veroverde daarna nog vier WTA-titels. Bij haar vorige toernooizege - in oktober vorig jaar in het Tsjechische Ostrava - was ze Swiatek ook in de finale de baas.