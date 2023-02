Murray werkt vijf matchpoints weg en treft Medvedev in strijd om titel in Doha

Andy Murray heeft zich vrijdag met veerkracht voor de finale van het ATP-toernooi in Doha geplaatst. De drievoudig Grand Slam-winnaar werkte tegen de Tsjech Jiri Lehecka liefst vijf matchpoints weg en won alsnog. In de eindstrijd wacht Daniil Medvedev.

Na een partij van ruim 2,5 uur stond er 6-0, 3-6 en 7-6 (8) op het scorebord in het voordeel van de strijdlustige Murray, die in de beslissende tiebreak zelf op zijn tweede matchpoint toesloeg.

Eerder in de set leek de Schotse nummer zeventig van de wereld zijn meerdere te moeten erkennen in Lehecka (ATP-52). Hij kreeg bij een 5-3-achterstand twee matchpoints tegen en bij 5-4 nog eens drie. Hij overleefde ze allemaal.

In zijn drie eerdere partijen op het toernooi van Doha had Murray ook al laten zien een lange adem te hebben. Hij won telkens in drie sets, waarbij hij zich twee keer terug knokte nadat hij de openingsset verloor.

Later op vrijdagavond stond ABN AMRO Open-winnaar Daniil Medvedev iets minder lang op de baan in zijn halve finale tegen Félix Auger-Aliassime. De Rus was zijn Canadese tegenstander zonder setverlies de baas: 6-4 en 7-6 (7).