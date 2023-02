Gijs Brouwer kan ondanks goede vorm niet verrassen tegen Dimitrov in Marseille

Gijs Brouwer is er donderdag niet in geslaagd om de kwartfinales van het ATP-toernooi van Marseille te halen. De in vorm verkerende tennisser was een maatje te klein voor topspeler Grigor Dimitrov.

Brouwer verloor met 6-3 en 6-2 op het Franse hardcourt. De 26-jarige Nederlander leverde in de openingsset één keer zijn service in en werd in de tweede set tweemaal gebroken.

Met Dimitrov stond Brouwer tegenover een tennisser van formaat. De 31-jarige Bulgaar (ATP-25) was op zijn top de nummer drie van de wereld, haalde drie keer de halve finales van een Grand Slam-toernooi en won in 2017 de prestigieuze ATP Finals.

Brouwer maakt ondanks de nederlaag een sterke fase door. Vorige week reikte hij op het ABN AMRO Open in Rotterdam als wildcardhouder knap tot de kwartfinales, waarin hij van landgenoot Tallon Griekspoor verloor.

Vervolgens plaatste de Nederlander zich in Marseille voor het hoofdtoernooi door twee kwalificatiepartijen te winnen. In de eerste ronde rekende hij af met de Zweed Elias Ymer.