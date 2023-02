ABN AMRO Open-winnaar Medvedev mikt in Rosmalen op zeldzame dubbelslag

Daniil Medvedev heeft donderdag bevestigd dat hij ook dit jaar meedoet aan het grastoernooi in Rosmalen. De Rus hoopt als eerste speler sinds Richard Krajicek in 1997 in één seizoen zowel het ABN AMRO Open als het Libéma Open op zijn naam te schrijven.

De 27-jarige Medvedev veroverde afgelopen zondag in Rotterdam Ahoy zijn eerste titel van het seizoen. De US Open-winnaar van 2021 was in de finale van het ABN AMRO Open in drie sets te sterk voor de Italiaan Jannik Sinner: 5-7, 6-2 en 6-2.

In de geschiedenis is het alleen Krajicek gelukt om in hetzelfde jaar het ABN AMRO Open én het Libéma Open op zijn naam te schrijven. Medvedev haalde vorig jaar bij zijn vijfde deelname voor het eerst de finale in Rosmalen, maar moest het toen afleggen tegen sensatie Tim van Rijthoven.

"Ik hou ervan om in Nederland te spelen", zegt Medvedev. "De toeschouwers weten veel over tennis en zijn altijd sportief. Hopelijk kan ik weer de finale halen. Het is een mooie start van het grasseizoen en het is een fijn toernooi om te spelen."

Ook Van Rijthoven is dit jaar weer van de partij in Rosmalen, waardoor een herhaling van de finale van 2022 mogelijk is. Van Rijthoven veroverde vorig jaar op eigen bodem de eerste ATP-titel uit zijn loopbaan.