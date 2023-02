Griekspoor verspeelt drie matchpoints en kan net niet stunten tegen Rublev

Tallon Griekspoor is er woensdag in een zenuwslopende partij niet in geslaagd om de kwartfinales van het ATP-toernooi in Doha te bereiken. De nummer veertig van de wereld verspeelde drie matchpoints tegen de Rus Andrey Rublev: 6-1, 1-6 en 6-7 (6). Botic van de Zandschulp ging in Doha ten onder tegen de Franse qualifier Alexandre Müller: 2-6 en 4-6.

De 26-jarige Griekspoor, die maandag zijn hoogste notering op de ATP-ranglijst ooit behaalde, had in de eerste set weinig moeite met de mondiale nummer vijf Rublev. De Noord-Hollander had aan twee breaks genoeg om de eerste set binnen te slepen. Rublev, die als eerste geplaatst is in Qatar, had vooral moeite met de service van zijn opponent.

In de tweede set herpakte Rublev zich en zette hij Griekspoor gelijk onder druk. De Rus noteerde een vroege break, terwijl de Nederlander last kreeg van pijntjes. Griekspoor liet bij een 4-1-achterstand een fysiotherapeut de baan op komen voor een behandeling aan zijn bovenbeen. Uiteindelijk werd de vroege break hem fataal: 1-6.

Griekspoor liep in de derde set snel uit naar een 5-3-voorsprong, waarna hij toch weer moeite kreeg met het spel van Rublev. De halvefinalist van het ABN AMRO Open verspeelde liefst drie matchpoints, waarna Rublev er 5-5 van maakte. De Rus trok uiteindelijk aan het langste eind door zorgvuldiger met zijn kansen om te gaan in de tiebreak.

Botic van de Zandschulp ging in Doha onderuit tegen de Franse qualifier Alexandre Müller. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp laat zich verrassen door Franse qualifier

Eerder op de dag slaagde Van de Zandschulp er ook niet in om de kwartfinales in Doha te bereiken. In de tweede ronde liet de Veenendaler zich in twee sets verrassen door Müller, de nummer 170 van de wereld.

De 27-jarige Van de Zandschulp werd aan het begin van de eerste set gebroken door Müller. Van de Zandschulp, de mondiale nummer 34, sloeg te veel onnodige fouten, terwijl Müller zes winners liet noteren.

In de tweede set kwam Van de Zandschulp wederom al snel een break achter, waarna hij zich herpakte en even later twee breakpoints overleefde. Uiteindelijk moest de Nederlander, die nog altijd kampt met naweeën van een bovenbeenblesssure, zijn meerdere erkennen in de Fransman.