Mondiale nummer één Swiatek pleit voor gelijk prijzengeld mannen en vrouwen

Nummer één van de wereld Iga Swiatek vindt dat vrouwen op tennistoernooien net zo veel prijzengeld moeten verdienen als mannen. Op dit moment is de prijzenpot bij WTA-toernooien vaak kleiner dan bij ATP-toernooien.

"De WTA zou zakelijk een andere koers moeten varen. Het verschil in prijzengeld en marketing tussen de WTA en de ATP moet verdwijnen", zei Swiatek tegen journalisten in Dubai, waar ze deze week in actie komt.

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is al jaren een onderwerp van gesprek in de tenniswereld. The Financial Times publiceerde afgelopen zomer een onderzoek waaruit bleek dat het prijzengeld in 2022 bij mannentoernooien 75 procent hoger was dan bij toernooien voor vrouwen. Dit seizoen werd de totale prijzenpot voor mannen bovendien verhoogd met een recordbedrag van 36,2 miljoen euro, waardoor er in totaal 204,9 miljoen euro te verdelen is.

De vier Grand Slam-toernooien werden in het onderzoek van de The Financial Times buiten beschouwing gelaten; daar is het prijzengeld voor mannen en vrouwen al vijftien jaar gelijk.

De WTA Tour viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Volgens Swiatek is dat een mooi moment om de toernooien aantrekkelijker te maken voor spelers, sponsoren, organisatoren en fans. "Ons tennis brengt dezelfde emoties teweeg als het tennis bij de mannen", zei de 21-jarige Poolse.