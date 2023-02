Griekspoor en Van de Zandschulp winnen eerste duel na ABN AMRO Open

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hebben dinsdag, een week na het ABN AMRO Open in Rotterdam, door een zwaarbevochten overwinning de tweede ronde van het ATP-toernooi in Doha bereikt. Gijs Brouwer boekte in Marseille een fraaie zege.

Griekspoor speelde afgelopen zaterdag nog zijn halvefinaleduel met Jannik Sinner op het ABN AMRO Open. De 26-jarige Noord-Hollander verloor na twee spannende sets van de Italiaanse topper, maar steeg dankzij zijn uitstekende week in Rotterdam wel naar de veertigste positie op de wereldranglijst. Dat is zijn hoogste plek ooit.

In Doha gaf Griekspoor zijn goede vorm een vervolg door de Fransman Quentin Halys te verslaan: 7-6 (4), 4-6 en 7-6 (4). De nummer twee van Nederland gaf in de eerste set weinig weg en piekte in de tiebreak. In het tweede bedrijf werd hij op 1-1 alsnog voor het eerst gebroken en miste hij op 4-5 twee breakpoints om terug in de set te komen.

In de derde set bleken Griekspoor en Halys ook zeer aan elkaar gewaagd en moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin was de Nederlander met twee minibreaks opnieuw iets beter en besliste hij de wedstrijd na bijna 2,5 uur in zijn voordeel.

Griekspoor neemt het in de tweede ronde op tegen Andrey Rublev, die als eerste is geplaatst in Doha. De Russische nummer vijf van de wereld werd vorige week in Rotterdam al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Australiër Alex de Minaur.

Tot dusver is Griekspoor bezig aan een uitstekend seizoen. De Nederlander veroverde in India zijn eerste ATP-titel, boekte zijn beste resultaat op de Australian Open ooit (derde ronde) en haalde door een aantal fraaie zeges als eerste Nederlander sinds Igor Sijsling in 2014 de laatste vier op het ABN AMRO Open.

Tallon Griekspoor stond zaterdag nog in de halve finales van het ABN AMRO Open. Foto: Getty Images

Gehavende Van de Zandschulp doet vertrouwen op

Ook Van de Zandschulp liet zich dinsdag in Qatar van zijn goede kant zien door de Belarus Ilya Ivashka met 6-2 en 7-5 te verslaan. De Veenendaler hoopt in Doha de draad weer op te pakken na een moeizame start van zijn seizoen. Op het ABN AMRO Open strandde hij vorige week kansloos in de tweede ronde tegen de latere toernooiwinnaar Daniil Medvedev.

In de eerste set van zijn partij tegen Ivashka, de nummer 79 van de wereld, liet Van de Zandschulp weer een glimp van zijn topvorm zien. De mondiale nummer 34 liep met twee breaks in de eerste set in rap tempo weg bij zijn Belarussische opponent, die zijn frustraties botvierde door zijn racket naar de filistijnen te slaan.

Na een sterke eerste set was het in het tweede bedrijf toch weer wisselvalligheid troef bij Van de Zandschulp. De Veenendaler plaatste twee breaks, maar werd zelf ook twee keer gebroken. Hij had bovendien weer last van zijn bovenbeen, maar kon na een medische time-out verder. Na een derde break op 5-5 serveerde Van de Zandschulp de wedstrijd alsnog uit.

Vanwege de bovenbeenklachten heeft de Nederlander wel reden tot zorg. Van de Zandschulp scheurde vorige maand een spiertje in zijn bovenbeen en moest daardoor het Davis Cup-duel met Slowakije aan zich voorbij laten gaan. Als hij fit genoeg is, neemt hij het in de tweede ronde op tegen de Georgische lucky loser Nikoloz Basilashvili (ATP-113) of de Franse qualifier Alexandre Müller (ATP-170).

Op het ATP-toernooi in Marseille bereikte Brouwer knap de tweede ronde. De verrassende kwartfinalist van het ABN AMRO Open toonde in Frankrijk veerkracht tegen de Zweed Elias Ymer: 4-6, 7-5 en 6-3. Brouwer, die vorig jaar doorbrak door als qualifier de tweede ronde van de US Open te halen, wacht nu een duel met de Bulgaar Grigor Dimitrov.