Griekspoor naar hoogste positie ooit dankzij halve finale op ABN AMRO Open

Tallon Griekspoor heeft dankzij het bereiken van de halve finale op het ABN AMRO Open een flinke sprong gemaakt op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander bekleedt de veertigste plaats, zijn hoogste notering ooit.

Afgelopen week stond Griekspoor nog op de 61e positie, wat al een flinke verbetering was ten opzichte van zijn plek bij de jaarwisseling (95e).

Griekspoor strandde in Rotterdam pas in de halve finale door een nederlaag tegen Jannik Sinner, die zondag in de eindstrijd verloor van Daniil Medvedev. Eerder dit jaar won de geboren Haarlemmer het ATP-toernooi in het Indiase Pune en reikte hij tot de derde ronde op de Australian Open.

Met zijn flinke sprong komt Griekspoor in de buurt van Botic van de Zandschulp, die op plek 34 nog altijd de beste Nederlander is. Van de Zandschulp, die op het ABN AMRO Open in de achtste finales kansloos verloor van Medvedev, wint één positie.

Zowel Griekspoor als Van de Zandschulp is deze week actief op het ATP-toernooi van Doha. Griekspoor stuit daarin in de eerste ronde op de Fransman Quentin Halys. Van de Zandschulp treedt in het strijdperk met Ilya Ivashka uit Belarus.

Gijs Brouwer verruilt de 160e voor de 116e plaats dankzij zijn verrassende kwartfinaleplaats in Ahoy. Brouwer lost Tim van Rijthoven (die zakt van 110 naar 122) af als de op twee na hoogst geklasseerde Nederlander.

De top drie wordt nog altijd gevormd door Novak Djokovic, Carlos Alcaraz en Stéfanos Tsitsipás. Na zijn succes in Rotterdam komt Medvedev de top tien weer in: de Rus klimt van plek elf naar acht.

ATP-ranking (per 20 februari): 1. Novak Djokovic (Ser) - 7.070 punten

2. Carlos Alcaraz (Spa) - 6.480

3. Stéfanos Tsitsipás (Gri) - 5.940

4. Casper Ruud (Noo) - 5.515

5. Andrey Rublev (Rus) - 3.860

34. Botic van de Zandschulp - 1.160

40. Tallon Griekspoor - 969

116. Gijs Brouwer - 453

122. Tim van Rijthoven - 440

Swiatek aan kop bij de vrouwen

Bij de vrouwen gaat Iga Swiatek nog altijd royaal aan de leiding. De Poolse, die zaterdag het WTA-toernooi van Doha op haar naam schreef, blijft Aryna Sabalenka royaal voor. Jessica Pegula is de nieuwe nummer drie; de Amerikaanse wisselt stuivertje met Ons Jabeur.

Arantxa Rus boekt één plaats winst en is op plek 116 nog altijd de beste Nederlandse. Suzan Lamens staat 211e (dat was 215e) en is de een na hoogst geklasseerde Nederlandse.