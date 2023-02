Alcaraz pakt bij zijn eerste toernooi van 2023 meteen de titel, weer succes Rojer

Carlos Alcaraz heeft zondag op zijn eerste toernooi van 2023 meteen de titel veroverd. De Spanjaard, die na bijna vier maanden zijn rentree maakte, schreef het ATP-toernooi van Buenos Aires op zijn naam. In het dubbelspel was er weer succes voor Jean-Julien Rojer.

De negentienjarige Alcaraz rekende in de finale van het graveltoernooi in Buenos Aires af met de Brit Cameron Norrie: 6-3 en 7-5. Voor de nummer twee van de wereld betekende het zijn eerste titel sinds zijn triomf op de US Open in september.

Tegen Norrie, de mondiale nummer twaalf, pakte Alcaraz de eerste set via een break in de zevende game. In het tweede bedrijf maakte de Brit nog een break achterstand ongedaan, maar bij een stand van 6-5 benutte Alcaraz op de service van zijn opponent zijn eerste matchpoint met een fraaie bal kort achter het net.

Alcaraz speelde in Buenos Aires zijn eerste toernooi sinds begin november. Hij gaf toen in de kwartfinales van het Masters-toernooi van Parijs op vanwege een buikspierblessure. Daardoor miste hij de ATP Finals en de Davis Cup Finals.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen liep Alcaraz op de training een hamstringblessure op, die hem deelname aan de Australian Open kostte. Novak Djokovic won het Grand Slam-toernooi in Melbourne en verdrong de Spanjaard van de eerste plaats op de wereldranglijst.

Jean-Julien Rojer en Marcelo Arévalo triomfeerden in Delray Beach. Foto: Getty Images

Rojer pakt tweede dubbeltitel van dit jaar

In Florida veroverde Rojer zijn tweede dubbeltitel van het jaar. De Nederlander was samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador de sterkste bij het ATP-toernooi in Delray Beach.

De 41-jarige Rojer en Arévalo versloegen in de finale de Amerikaan Reese Stalder en de Australiër Rinky Hijikata met 6-3 en 6-4. Vorige maand triomfeerde het koppel ook al in Adelaide. Op de Australian Open strandden de twee in de kwartfinales.