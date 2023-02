Toernooiwinnaar Medvedev schrok van zijn niveau bij start ABN AMRO Open

Daniil Medvedev was bij zijn eerste trainingen voor het ABN AMRO Open geschrokken van zijn eigen niveau. Ruim een week later pakte de Rus de titel in Rotterdam door in de finale de Italiaan Jannik Sinner met 5-7, 6-2 en 6-2 te verslaan.

"Ik speelde hier de eerste dagen verschrikkelijk slecht in trainingen", bekende Medvedev zondag na zijn zege op Sinner. "En ook in de eerste set van het toernooi liep het totaal niet. Maar op de een of andere manier viel er na die set iets op zijn plek, al weet ik niet hoe. Dat is het grappige van tennis."

De 27-jarige Medvedev won na zijn eerste wedstrijd drie partijen zonder een set af te staan en liet zowel Botic van de Zandschulp als oud-finalist Grigor Dimitrov kansloos. In de finale kwam hij net als in de openingsronde terug van een set achterstand.

"Sinner speelde in de eerste set veel beter dan ik, maar ik kreeg tijd om uit te vogelen hoe ik hem kon verslaan. Er moest iets veranderen en daarom ben ik agressiever gaan spelen toen het moest. Ik slaagde erin meer het tempo van de rally's te bepalen. En fysiek heb ik hem ook afgetroefd."

Daniil Medvedev veroverde zijn eerste titel van het jaar. Foto: Reuters

'Ik wist dat dit moment zou komen'

Medvedev werd ongeveer een jaar geleden de nieuwe nummer één van de wereld, maar 2022 verliep voor hem teleurstellend. "Ik had al van oud-topspelers vernomen dat het geen makkelijke situatie was. En misschien heeft mijn verloren Australian Open-finale in 2022 tegen Rafael Nadal ook meer met me gedaan dan gedacht. Maar ik heb hard gewerkt en wist dat dit moment (de titel in Ahoy, red.) zou komen."

"Ik ben blij dat ik mijn vorm hier heb teruggevonden en dat ik deze week eindelijk weer eens van een speler uit de top tien heb gewonnen (Félix Auger-Aliassime, red.). En ik ben zelf ook weer terug in de top tien. Dat gaan we wel even vieren, maar bescheiden, waarschijnlijk met een etentje met het team."