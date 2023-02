Medvedev wint jubileumeditie ABN AMRO Open onder toeziend oog van koning

Daniil Medvedev heeft zondag onder toeziend oog van koning Willem-Alexander de vijftigste editie van het ABN AMRO Open op zijn naam geschreven. De Rus was in de finale in Ahoy in drie sets te sterk voor de Italiaan Jannik Sinner: 5-7, 6-2 en 6-2.

De 27-jarige Medvedev (ATP-11) moest de eerste set aan de zes jaar jongere Sinner (ATP-14) laten. De voormalig nummer één van de wereld sleepte vervolgens simpel de volgende twee sets binnen.

Het is de eerste titel van Medvedev in Rotterdam. De Rus reikte voorheen nooit verder dan de halve finales. Vorig jaar meldde hij zich af en bij de twee edities daarvoor werd hij al in de openingsronde uitgeschakeld.

Medvedev versloeg eerder dit toernooi onder anderen Botic van de Zandschulp. Ook schakelde hij Alejandro Davidovich Fokina, titelverdediger Félix Auger-Aliassime en Grigor Dimitrov uit.

Koning Willem-Alexander op de tribune met toernooidirecteur Richard Krajicek. Foto: ANP