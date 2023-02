Griekspoor had ondanks verlies tegen Sinner een 'heel mooie week' in Ahoy

Tallon Griekspoor kijkt ondanks zijn nederlaag zaterdag in de halve finales van het ABN AMRO Open met een uitstekend gevoel terug op zijn toernooi. De Haarlemmer kwam tegen Jannik Sinner (7-5 en 7-6 (5)) net te kort om als eerste Nederlander in twintig jaar de eindstrijd te halen in Ahoy.

"Ik heb heel veel punten gepakt voor de ranking en mag spreken van een positieve week", zei Griekspoor in een eerste reactie tegen Ziggo Sport. Hij maakt door zijn prestaties in Rotterdam een enorme sprong op de wereldranglijst. Griekspoor begon het toernooi als de mondiale nummer 61 en staat maandag veertigste, de hoogste positie in zijn carrière.

Bijzonder is dat lang onduidelijk was of Griekspoor mee zou doen aan de vijftigste editie van het ABN AMRO Open. Hij kreeg een wildcard en kampte vlak voor het toernooi met een pijnlijke enkel.

"Ik ben blij dat ik toch mee heb gedaan, want ik heb hier vier goede wedstrijden gespeeld. Ook vandaag speelde ik prima. Het is geen schande om te verliezen van Sinner, maar hopelijk pak ik hem volgende keer wel."

Jannik Sinner en Tallon Griekspoor voorafgaand aan de halve finale. Foto: Getty Images

'Sinner gaat nog veel toernooien winnen'

De partij tussen Griekspoor en de Italiaanse nummer 14 kende slechts een break en die was voor Sinner genoeg om de eerste set binnen te slepen. Griekspoor kreeg geen enkel breakpoint.

"Ik was goed, maar goed was niet goed genoeg vandaag", concludeerde Griekspoor, die onder de indruk was van Sinner. "Hij is een van de beste bewegers, zijn balans is ongelooflijk goed. Daarom staat Sinner ook zo hoog. Hij is nog jong en gaat nog veel toernooien winnen."

Zondag in de finale speelt Sinner tegen Daniil Medvedev, die eerder op de dag afrekende met Grigor Dimitrov. Griekspoor vliegt naar Qatar, waar hij komende week in actie komt op het ATP-toernooi van Doha.

"Waarschijnlijk moet ik dinsdag weer spelen. Dat is niet erg, ik voel me fit", besloot Griekspoor, die vorige maand in het Indiase Pune zijn eerste ATP-titel veroverde.