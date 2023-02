Griekspoor loopt finale ABN AMRO Open mis door nederlaag tegen Sinner

Tallon Griekspoor is er zaterdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het ABN AMRO Open. De 26-jarige Nederlander weerde zich kranig, maar moest zijn meerdere erkennen in de Italiaan Jannik Sinner, de nummer veertien van de wereld: 5-7 en 6-7 (5).

Sinner en Griekspoor gaven elkaar in de eerste set geen duimbreed toe. Beiden serveerden sterk en maakten weinig onnodige fouten. De 21-jarige Italiaan en de Nederlander trakteerden het publiek op lange rally's, waarin voor elk punt moest worden geknokt.

Pas in de twaalfde game van de eerste set viel het eerste breakpunt te noteren en die kwam op een ongelukkig moment voor Griekspoor: bij een 5-6-achterstand. Sinner sloeg meteen toe en haalde zo de eerste set binnen, tot frustratie van de Nederlander die met zijn racket gooide.

Ook in het tweede bedrijf kon Griekspoor uitstekend mee in het tempo van Sinner, die nauwelijks fouten maakte. De Nederlander sleepte er deze keer wel een tiebreak uit, waarin de Italiaan zich nipt de sterkste toonde. Zo blijft Raemon Sluiter de laatste Nederlander die de finale haalde op het ABN AMRO Open. Dat gebeurde in 2003.

Eerder op de dag had Daniil Medvedev in de andere halve eindstrijd geen kind gehad aan Grigor Dimitrov. De Bulgaar boog met 1-6 en 2-6 het hoofd voor de als zesde geplaatste Rus.

Tallon Griekspoor maakt door zijn prestaties in Rotterdam een flinke sprong op wereldranglijst. Foto: ANP

Griekspoor maakt flinke sprong op ATP-ranglijst

De nederlaag tegen Sinner - die vorige week het ATP-toernooi van Montpellier won - doet niets af aan de goede prestaties die Griekspoor al weken boekt. De geboren Haarlemmer begon het seizoen met de eindzege op het ATP-toernooi in het Indiase Pune. Daarna reikte hij op de Australian Open tot de derde ronde, waarin de latere verliezend finalist Stéfanos Tsitsipás in drie sets te sterk bleek.

In Rotterdam rekende Griekspoor in zijn eerste drie partijen achtereenvolgens af met de Zweed Mikael Ymer, de Duitse wereldtopper Alexander Zverev en zijn landgenoot Gijs Brouwer.

Griekspoor zal op de maandag geactualiseerde wereldranglijst stijgen naar plek veertig, waar hij de week begon als nummer 61.