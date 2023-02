Diede de Groot wint eerste editie van rolstoeltennistoernooi ABN AMRO Open

Diede de Groot heeft zaterdag de eerste editie van het rolstoeltennistoernooi van het ABN AMRO Open gewonnen bij de vrouwen. De Nederlandse was in drie sets te sterk voor de Japanse Yui Kamiji.

De 26-jarige De Groot begon niet goed aan de finale in Rotterdam Ahoy en verloor de eerste set. De nummer één van de wereld herpakte zich en schreef de laatste twee sets wel op haar naam: 3-6, 6-4 en 6-2.

In januari was De Groot in de finale van de Australian Open ook al te sterk voor Kamiji, de mondiale nummer twee. De regerend olympisch kampioene staat inmiddels op zeventien Grand Slam-titels in het enkelspel.

De Groot verloor twee jaar geleden voor het laatst. Het laatste grandslamtoernooi dat ze niet won, was Roland Garros in 2020.

Tot dit jaar was er bij het ABN AMRO Open alleen een toernooi voor mannelijke rolstoeltennissers. Er deden in totaal zeven speelsters mee aan de eerste editie in Rotterdam, onder wie de Nederlanders Aniek van Koot, Jiske Griffioen en Lizzy de Greef.