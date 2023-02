Griekspoor gelooft in finaleplek in Rotterdam: 'Ik heb niets te verliezen'

Tallon Griekspoor is verheugd over zijn zege op landgenoot Gijs Brouwer in de kwartfinales van het ABN AMRO Open. De nummer 61 van de wereld verwacht wel dat hij zijn niveau moet opkrikken als hij in de halve eindstrijd wil winnen van de Italiaan Jannik Sinner.

Griekspoor versloeg Brouwer vrijdag in twee sets: 6-4 en 6-4. De 26-jarige Noord-Hollander neemt het zaterdag in Rotterdam Ahoy op tegen de vijf jaar jongere Sinner. De nummer veertien van de wereld rekende in zijn kwartfinale af met de Zwitser Stanislas Wawrinka (6-3, 6-1).

"Ik zal dan beter moeten spelen dan vandaag", zei Griekspoor vrijdagavond tegen Ziggo Sport. "Ik moet het niveau aantikken dat ik woensdag tegen Alexander Zverev op de mat heb gebracht. Sinner is een van de beste spelers ter wereld. Ik heb niets te verliezen."

"Een vol Ahoy, dan ben ik op m'n best. Hopelijk kan ik het zaterdagavond weer laten zien. Sinner zal meer druk voelen dan ik. Ik zal het publiek mee hebben. Hopelijk kunnen de fans het hem ook een beetje lastig maken."

Tallon Griekspoor versloeg in de vorige rondes de Duitser Alexander Zverev en de Zweed Mikael Ymer. Foto: ANP

Griekspoor bezig aan opmars

Griekspoor veroverde vorige maand in India zijn eerste ATP-titel. Dankzij zijn prestaties in Rotterdam gaat hij komende week zijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst (44e) verbeteren. "Dit is hoe tennis in een notendop in elkaar zit", reageerde de Noord-Hollander.

"Het lijntje tussen dat het wel en niet goed gaat is zo dun. Begin dit jaar stond ik 95e en haalde ik maar net het hoofdtoernooi van de Australian Open. Zes weken later sta ik in de top veertig, heb ik een ATP-titel gewonnen en sta ik in de halve finales in Rotterdam."

Griekspoor is de eerste Nederlandse halvefinalist op het ABN AMRO Open sinds 2014. Negen jaar geleden reikte Igor Sijsling tot de laatste vier. Hij verloor toen van de Kroaat Marin Cilic.