Griekspoor bereikt halve finales Rotterdam met zege op landgenoot Brouwer

Tallon Griekspoor heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het ABN AMRO Open. De nummer 61 van de wereld was in Rotterdam in twee sets te sterk voor Gijs Brouwer. Het werd 6-4 en 6-4.

De 26-jarige Griekspoor had aan twee succesvolle breaks genoeg om zich te ontdoen van zijn even oude landgenoot. De wedstrijd in Ahoy duurde een uur en negentien minuten.

Griekspoor neemt het zaterdag in de halve finales op tegen Jannik Sinner. De Italiaan was eerder op de avond in twee sets te sterk voor Stan Wawrinka: 6-1 en 6-3. De 21-jarige Sinner, die vorige week het ATP-toernooi van Montpellier op zijn naam schreef, had donderdag al de als eerste geplaatste Griek Stéfanos Tsitsipás uit het toernooi geslagen.

Griekspoor veroverde vorige maand in de Indiase stad Pune zijn eerste ATP-titel en bereikte vervolgens de derde ronde van de Australian Open. Door zijn prestaties in Ahoy gaat Griekspoor terugkeren in de top vijftig van de wereldranglijst.

Voor Brouwer kwam er met zijn uitschakeling een eind aan een zeer sterk toernooi. De nummer 160 van de wereld kreeg vanwege een blessure van Gaël Monfils op de valreep een wildcard voor het hoofdschema en schopte het tot de laatste acht.

Griekspoor eerste Nederlandse halvefinalist in Ahoy sinds 2014

Griekspoor is de eerste Nederlandse halvefinalist op het ABN AMRO Open sinds 2014. Negen jaar geleden reikte Igor Sijsling tot de laatste vier in Ahoy en sindsdien kwam geen landgenoot meer zo ver. Sijsling verloor in 2014 in drie sets van de Kroaat Marin Cilic, die een dag later in de finale zijn meerdere moest erkennen in de Tsjech Tomás Berdych.

Griekspoor kan de eerste Nederlandse finalist worden sinds 2003. Toen bereikte Raemon Sluiter, tot eind vorig jaar de coach van Griekspoor, in zijn geboortestad de eindstrijd. Sluiter moest het daarin afleggen tegen Maks Mirni uit Belarus. De laatste Nederlandse winnaar dateert van 1998. Een kwart eeuw geleden was Jan Siemerink de beste in Ahoy.