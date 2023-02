Medvedev klopt titelhouder Auger-Aliassime en bereikt halve finales in Rotterdam

Daniil Medvedev heeft vrijdag de halve finales van het ABN AMRO Open bereikt. De Rus schakelde titelverdediger Félix Auger-Aliassime uit en neemt het voor een finaleplek op tegen Grigor Dimitrov.

De 27-jarige Medvedev versloeg de vijf jaar jongere Auger-Aliassime met 6-2 en 6-4. De nummer elf van de wereld was in de eerste set veel sterker dan de Canadees en hij nam in een mum van tijd twee breaks voorsprong. Binnen veertig minuten pakte hij de set.

In het tweede bedrijf bood Auger-Aliassime een stuk meer tegenstand. Daarin werkte de mondiale nummer acht een vroege break achterstand weg. Bij een stand van 3-3 brak Medvedev opnieuw en die voorsprong gaf hij niet meer uit handen.

De als zesde geplaatste Medvedev, die in de tweede ronde Botic van de Zandschulp uitschakelde, speelt in de halve eindstrijd tegen Dimitrov. Auger-Aliassime won het ABN AMRO Open vorig jaar door in de finale Stéfanos Tsitsipás te verslaan.

Félix Auger-Aliassime verdedigde zijn titel in Rotterdam. Foto: AP

Dimitrov overleeft twee matchpoints

Eerder op de dag rekende de 31-jarige Dimitrov in een thriller af met de zeven jaar jongere Alex de Minaur: 6-3, 3-6 en 7-6 (6). De Bulgaar kende een goede start van de partij en nam in de vierde game een break voorsprong. Die gaf de nummer 28 van de wereld niet meer uit handen, waardoor hij de eerste set pakte.

In het tweede bedrijf waren de rollen omgekeerd. De Minaur profiteerde optimaal van de matig lopende service van Dimitrov en nam een 5-0-voorsprong. De nummer 28 van de wereld maakte nog één break ongedaan, maar kon setverlies niet voorkomen.

De Minaur kwam ook in de beslissende set een break voor, maar ditmaal trok Dimitrov de stand al snel weer gelijk. Daarna waren de twee aan elkaar gewaagd en mondde de set uit in een tiebreak. Daarin werkte de oud-finalist in Ahoy twee matchpoints weg en won hij met 8-6.