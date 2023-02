Dimitrov plaatst zich in thriller als eerste voor halve finales ABN AMRO Open

Grigor Dimitrov heeft zich vrijdag als eerste speler geplaatst voor de halve finales van het ABN AMRO Open. De Bulgaar was bij de laatste acht in een thriller te sterk voor Alex de Minaur.

De 31-jarige Dimitrov rekende in drie sets af met de zeven jaar jongere De Minaur: 6-3, 3-6 en 7-6 (6). De partij op het hardcourt in Rotterdam duurde ruim 2,5 uur.

Dimitrov kende een goede start van de partij en nam in de vierde game een break voorsprong. Die gaf de nummer 28 van de wereld niet meer uit handen, waardoor hij de eerste set pakte.

In het tweede bedrijf waren de rollen omgekeerd. De Minaur profiteerde optimaal van de matig lopende service van Dimitrov en nam een 5-0-voorsprong. De Bulgaar maakte nog één break ongedaan, maar kon setverlies niet voorkomen.

De Minaur kwam ook in de beslissende set een break voor, maar ditmaal trok Dimitrov de stand al snel weer gelijk. Daarna waren de twee aan elkaar gewaagd en mondde de set uit in een tiebreak. Daarin werkte de oud-finalist in Ahoy twee matchpoints weg en won hij met 8-6.

Alex de Minaur is de nummer 25 van de wereld. Foto: AP

Dimitrov haalde in 2018 de finale van het ABN AMRO Open. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in Roger Federer.

In de halve eindstrijd neemt Dimitrov het op tegen Daniil Medvedev of titelverdediger Félix Auger-Aliassime. De Rus en de Canadees staan later op de dag tegenover elkaar.