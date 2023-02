Droom stuntende Brouwer komt uit op ABN AMRO Open: 'Voelt nog onwerkelijk'

Gijs Brouwer is nog een beetje beduusd van zijn plotselinge succes op het ABN AMRO Open. De Nederlandse revelatie haalde donderdagavond ten koste van wereldtopper Holger Rune de kwartfinales in Rotterdam en treft nu Tallon Griekspoor in de strijd om een plek bij de laatste vier.

"Het voelt nog onwerkelijk", zei de 26-jarige Brouwer na zijn zege op Rune tegen Ziggo Sport. "Ik kan nog even dromen hier, heerlijk. Het was genieten om hier überhaupt te staan. Vrijdag speel ik weer een late wedstrijd, dus ik kan nog even nagenieten."

Brouwer keek vroeg in de wedstrijd tegen een break achterstand aan en voorkwam bij een stand van 4-2 ternauwernood dat hij opnieuw zijn servicegame verloor. Hij knokte zich daarna op fraaie wijze terug in de wedstrijd en trok de eerste set naar zich toe. Na twee breaks in de tweede set gaf de negentienjarige Deen geblesseerd op.

"Ik had best wat zenuwen voor mijn eerste keer in zo'n groot stadion", zei Brouwer. "Daardoor begon ik wat stroef, maar uiteindelijk kwam ik er lekker in. Mijn spelplan was om hem te ontregelen en ik denk dat dat uiteindelijk wel is gelukt. Je voelde dat hij misschien wel op kon geven. Dat wil je niet denken, maar stiekem denk je het toch. Daar had ik een beetje geluk mee, maar dat maakt nu niet uit."

Voor Brouwer was het toernooi in Rotterdam Ahoy eigenlijk al geslaagd voor het daadwerkelijk begonnen was. De nummer 160 van de wereld, die vorig jaar bij zijn Grand Slam-debuut op de US Open de tweede ronde haalde, kreeg vanwege een blessure van Gaël Monfils op de valreep een wildcard voor het hoofdschema.

Gijs Brouwer kan nog niet helemaal geloven dat hij in de kwartfinales van het ABN AMRO Open staat. Foto: ANP

'Wordt een mooie pot tussen twee Nederlanders'

In de eerste ronde was Brouwer al verrassend te sterk voor de Zwitser Marc-Andrea Hüsler (ATP-47), maar tegen Rune boekte hij de grootste zege uit zijn loopbaan. De Deense nummer negen van de wereld veroverde vorig jaar liefst drie ATP-titels en hij was als vierde geplaatst in Rotterdam.

Vrijdagavond in de laatste partij op het centercourt wacht Brouwer een duel met landgenoot Tallon Griekspoor, die dit seizoen in topvorm is. De Noord-Hollander won in India zijn eerste ATP-titel, haalde voor het eerst de derde ronde op de Australian Open en rekende op het ABN AMRO Open al af met Mikael Ymer en Alexander Zverev.

"Tallon heeft een goede start van het jaar gehad", onderstreepte Brouwer. "Ik iets minder, maar ik heb daar nu verandering in gebracht en ik hoop door te pushen. Ik wil mezelf niet te hoge verwachtingen opleggen, maar ik heb er veel zin in. Het wordt een mooie pot tussen twee Nederlanders."