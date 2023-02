Topfavoriet Tsitsipás verrassend uitgeschakeld op ABN AMRO Open

Topfavoriet Stéfanos Tsitsipás is donderdag verrassend uitgeschakeld op het ABN AMRO Open. De als eerste geplaatste Griek verloor in de achtste finales in twee sets van de Italiaan Jannik Sinner: 4-6 en 3-6.

Tsitsipás en Sinner ging in de eerste set gelijk op in Rotterdam. Tsitsipás, de nummer drie van de wereld, liet in zijn laatste game een steek vallen, waarna Sinner (ATP-14) zijn gewenste break te pakken had: 4-6.

De 24-jarige Griek begon het tweede bedrijf ook dramatisch en gaf meteen zijn eerste leg weg zonder een punt te pakken. Sinner brak zijn opponent ook in de laatste game: 3-6.

De 21-jarige Sinner neemt het in de kwartfinales op tegen Stanislas Wawrinka (ATP-130). De zestien jaar oudere Zwitser won woensdag in twee sets van de Fransman Richard Gasquet.

Tsitsipás bereikte vorig jaar nog de finale in Ahoy. Hij verloor de eindstrijd van de Canadees Auger-Aliassime, die het vrijdag in de kwartfinales opneemt tegen Daniil Medvedev.