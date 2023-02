Slordige Van de Zandschulp kan Medvedev niet verrassen en is klaar in Rotterdam

Botic van de Zandschulp is er donderdag niet in geslaagd om de kwartfinales van het ABN Amro Open te bereiken. De Veenendaler ging in twee sets onderuit tegen Daniil Medvedev: 6-2 en 6-2.

Van de Zandschulp had in het volgepakte Ahoy in de eerste set vrijwel geen kans tegen Medvedev, de nummer elf van de wereld. Hij begon ondermaats, kreeg in elke set die hij begon breakpoints tegen en gaf zijn set tweemaal uit handen.

Bij de start van de tweede set leek de ommekeer mogelijk. Hij kreeg in de eerste game twee breakpoints, maar mede door een misslag van de Nederlandse nummer 35 van de wereld en een snoeiharde service van Medvedev werden die kansen niet benut.

In totaal kreeg Van de Zandschulp zes breakpoints, maar steeds was hij op de beslissende momenten te slordig en slaagde hij er niet in om die te verzilveren. Daardoor was het verschil op het scorebord na 1 uur en 26 minuten duidelijk in het voordeel van Medvedev.

Door de nederlaag van Van de Zandschulp zitten er nog twee Nederlanders in het toernooi. Tallon Griekspoor bereikte woensdag de kwartfinale door te winnen van Alexander Zverev en treft daarin mogelijk Gijs Brouwer. De in Amerika geboren Brouwer strijdt later vanavond met Holger Rune om een plek bij de laatste acht.

Daniil Medvedev blijft in de race voor zijn eerste eindzege in Rotterdam. Foto: Getty Images

Medvedev treft titelverdediger bij laatste acht

In de kwartfinale wacht voor Medvedev een duel met Félix Auger-Aliassime, die eerder op donderdag een maatje te groot was voor de Franse qualifier Grégoire Barrère. Binnen anderhalf uur stond er 6-4 en 6-3 op het scorebord in het voordeel van de Canadees.

Door de overwinning houdt Auger-Aliassime zicht op titelprolongatie. De nummer acht van de wereld pakte vorig jaar in Ahoy zijn eerste ATP-titel door in de finale af te rekenen met Stéfanos Tsitsipás. Medvedev won het toernooi nog nooit.