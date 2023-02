Auger-Aliassime houdt dankzij nieuwe zege zicht op titelprolongatie in Ahoy

Félix Auger-Aliassime heeft zich donderdag voor de kwartfinales van het ABN AMRO Open geplaatst. De titelverdediger was in Rotterdam een maatje te groot voor de Franse qualifier Grégoire Barrère.

Auger-Aliassime begon het toernooi met een zege op de Italiaan Lorenzo Sonego. Vorig jaar pakte hij in Ahoy zijn eerste ATP-titel door in de finale af te rekenen met Stéfanos Tsitsipás. In oktober won de 22-jarige Canadees ook de toernooien van Florence, Antwerpen en Bazel.

Na Tallon Griekspoor, Stan Wawrinka en Grigor Dimitrov is Auger-Aliassime de eerste toptienspeler in de kwartfinales van deze ABN AMRO Open-editie. Mogelijk volgen Tsitsipás (ATP-3) en Holger Rune (ATP-9) zijn voorbeeld.

Rune speelt later op donderdag in de achtste finales tegen Gijs Brouwer, een van de drie Nederlanders die nog in het toernooi zitten. Eerst staat Botic van de Zandschulp tegenover Daniil Medvedev, die momenteel de nummer elf van de wereld is.