Alcaraz bekroont langverwachte rentree op tennisbaan met winst

Carlos Alcaraz heeft donderdag bij zijn rentree op de tennisbaan de kwartfinales van het ATP-toernooi van Buenos Aires bereikt. De nummer twee van de wereld speelde in de Argentijnse hoofdstad zijn eerste partij in bijna vier maanden.

Alcaraz was in drie sets te sterk voor Laslo Djere uit Servië. Het werd 6-2, 4-6 en 6-2. In de kwartfinales speelt de negentienjarige Spanjaard opnieuw tegen een Serviër: Dusan Lajovic.