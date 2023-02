Griekspoor boekt sensationele zege op Zverev en staat in kwartfinales Rotterdam

Tallon Griekspoor heeft woensdag een razendknappe overwinning geboekt op Alexander Zverev in de tweede ronde van het ABN AMRO Open. De Haarlemmer was de Duitse wereldtopper in drie spannende sets de baas en staat daarmee in de kwartfinales: 4-6, 6-3 en 6-4.

Griekspoor begon stroef aan zijn partij tegen Zverev in het volgepakte Ahoy in Rotterdam. De Nederlandse nummer 61 van de wereld hield tot 3-4 gelijke tred met de Duitser, maar leverde daarna zijn servicegame en vervolgens ook de set in.

De 26-jarige Haarlemmer zat niet bij de pakken neer. Hij brak de nummer zeventien van de wereld bij de eerstvolgende gelegenheid en hield die voorsprong vast. Vrij eenvoudig trok hij de setwinst over de streep.

Er moest een derde en beslissende set aan te pas komen en daarin gaven de spelers elkaar weinig toe. Bij een 4-3-stand leek er plots iets te knappen bij de 25-jarige Zverev, die op love zijn opslaggame inleverde. Dat liet Griekspoor zich geen tweede keer zeggen. Op zijn eerste matchpoint was het raak.

Daarmee is Griekspoor de eerste Nederlander bij de laatste acht van het ATP-toernooi in Rotterdam sinds 2018. Dat jaar reikte Robin Haase tot de kwartfinales, waarin hij verloor van Roger Federer. Jan Siemerink was in 1998 de laatste Nederlandse winnaar van het ABN AMRO Open.

Tallon Griekspoor is de eerste Nederlander bij de laatste acht in Rotterdam sinds 2018. Foto: Getty Images

Griekspoor in de vorm van zijn leven

Griekspoor is bezig aan een sterke fase van zijn loopbaan. Vorige maand won hij in het Indiase Pune als twaalfde Nederlander ooit een ATP-toernooi. Twee weken later reikte Griekspoor op de Australian Open tot de derde ronde, zijn beste prestatie ooit op een Grand Slam.

In de kwartfinales kan Griekspoor een landgenoot treffen. Gijs Brouwer won verrassend zijn eersterondepartij van Marc-Andrea Hüsler en neemt het donderdag op tegen heet Deense toptalent Holger Rune. De winnaar gaat spelen tegen Griekspoor.