Van Rijthoven baalt dat fysieke klachten hem in Ahoy wederom in de weg zitten

Tim van Rijthoven baalt ervan dat fysieke klachten hem weer in de weg zitten. De Nederlander kon op het ABN AMRO Open niet zo imponeren als afgelopen zomer op het grastoernooi van Rosmalen, waar hij zijn doorbraak beleefde met zijn toernooizege.

De Nederlander werd in die partij meerdere keren behandeld aan zijn rug. "Best veel spelers hebben last van pijntjes, maar bij mij is het redelijk aan de lopende band. Ik vind het zonde, want ik weet dat de potentie er is en dat ik heel goed kan tennissen. Het is gewoon jammer dat ik het niet altijd kan laten zien door de gebreken van mijn lichaam."