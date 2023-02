Rolstoeltennissters beleven primeur in Ahoy: 'Diede de Groot verdient een podium'

Het kostte een paar jaar lobbyen, maar donderdag is het zover: de eerste editie van een rolstoeltennistoernooi voor vrouwen op het ABN AMRO Open in Rotterdam. Eindelijk kan uithangbord Diede de Groot zich op Nederlandse bodem laten zien. "Het is shocking hoe onbekend paralympiërs zijn bij veel mensen."

De Groot veroverde zeventien Grand Slam-titels in het enkelspel, werd paralympisch kampioen en is al jaren de nummer één van de wereld. Kortom: bij uitstek hét boegbeeld voor kinderen met een lichamelijke beperking die toch willen sporten. Maar hun idool en mogelijke inspiratiebron speelt bijna altijd buiten de landgrenzen.

"Diede was jaren geleden al aan de weg aan het timmeren, maar er was nooit een toernooi in Nederland waar ze zich kon laten zien. Toen dacht ik echt: dit kan toch niet?", zegt Esther Vergeer. "Bij tennisbonden ITF en WTA kwam er niks van de grond. Niemand anders deed het, dus zetten wij de lobby maar in. Diede de Groot en de andere Nederlanders verdienen een podium in eigen land."

Met zeven paralympische titels en legio Grand Slam-successen was Vergeer vroeger juist een idool van De Groot. Sinds 2009 is het tennisicoon directeur van het rolstoeltoernooi voor mannen op het ABN AMRO Open, dat dit jaar al de vijftiende editie kent. Vergeer was de stuwende kracht achter de campagne om ook voor vrouwen iets te organiseren, maar dat proces ging niet van een leien dakje.

"Gehandicaptensport bij een valide evenement inpassen is een kwestie van de lange adem", zegt de Woerdense. "Vaak was het antwoord 'nee'. Soms is het een beetje politiek bedrijven. Die hobbels zijn soms wel frustrerend, maar ik ben wel wat gewend. Een half jaar geleden kregen we groen licht van de tennisbond en zijn we als een razende roeland het toernooi gaan organiseren."

Diede de Groot veroverde dit jaar op de Australian Open haar zeventiende Grand Slam-titel in het enkelspel. Foto: Getty Images

De Groot: 'Rotterdam Ahoy ademt valide én rolstoeltennis'

Het hele proces werd ongetwijfeld versneld door de groeiende bekendheid van De Groot. De speelster uit Oudewater, die vanwege een aangeboren verschil in beenlengte een rolstoel nodig heeft, is al jaren vrijwel onverslaanbaar. Bij een Grand Slam-toernooi is het vaak niet de vraag of ze gaat winnen, maar hoeveel games ze op weg naar de titel verliest.

Vorig jaar kreeg De Groot een zeldzame kans om zich aan het Nederlandse publiek te laten zien, omdat het WK rolstoeltennis toevallig in Oss werd gehouden. Maar dat was een incident.

"Het was heel mooi om voor familie, vrienden en sponsoren te laten zien hoe gaaf het spelletje is", zegt de 26-jarige De Groot. "Ik heb er ook veel goede reacties op gekregen. Dat stukje zichtbaarheid is heel belangrijk."

"Dat merk je ook als je nu Ahoy binnenloopt. Het ademt valide én rolstoeltennis. Dat is zó bijzonder. Het voelt alsof we er volledig bij horen. Hopelijk krijgen bezoekers van het ABN AMRO Open dat ook mee. Dat ze toch een beetje getriggerd worden en denken: misschien ga ik eens naar een wedstrijd bij het rolstoeltennis kijken."

Esther Vergeer, ook chef de mission van de Paralympische Spelen, maakte zich hard voor een rolstoeltennistoernooi voor vrouwen in Nederland. Foto: Getty Images

'Jan om de hoek kan geen vijf paralympiërs opnoemen'

Toch weten ook De Groot en Vergeer dat er nog een wereld te winnen valt voor rolstoeltennis en de paralympische sport in het algemeen. Op wat iconen na - zoals De Groot, handbiker Jetze Plat en wijlen snowboardster Bibian Mentel - tasten veel Nederlanders in het duister als het over topsporters met een handicap gaat.

"Er is een keer onderzoek gedaan naar de bekendheid van actieve paralympische atleten. Boven de 80 procent van de ondervraagden kon niemand opnoemen. Helemaal niemand hè", zegt De Groot vol verbazing. "Dat is toch wel shocking. Zeker als je ziet hoeveel goede atleten we in huis hebben en hoeveel gouden medailles we hebben gepakt op de Spelen."

Vergeer herkent zich in dat beeld. "Als je Jan om de hoek vraagt om vijf paralympiërs op te noemen, dan lukt hem dat niet. Maar om betrokkenheid te krijgen, moet je het ook kunnen laten zien. Voor deze en de volgende generatie is het belangrijk om voorbeelden te hebben. Daarom is dit toernooi zo belangrijk. We willen de ogen van de mensen openen."

Normaal gesproken keert het rolstoeltennistoernooi voor vrouwen volgend jaar terug in Ahoy. De Groot hoopt dat het tennisbond WTA kan inspireren om bij meer valide evenementen ruimte te bieden voor een rolstoeltoernooi.

"Het zou geweldig zijn als de WTA een goede tour voor rolstoeltennis creëert", zegt De Groot. "Ik denk dat we dan nog meer mensen enthousiast kunnen krijgen. Voor nu zijn we als rolstoeltennissters superdankbaar dat we in Ahoy kunnen spelen. Ik kan echt niet wachten."