Directeur vastgoedbedrijf stunt op tennistoernooi en moet extra vrije dag vragen

De Kroaat Matija Pecotic heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor een stunt gezorgd bij het tennistoernooi in het Amerikaanse Delray Beach. De 33-jarige parttime-tennisser versloeg voormalig toptienspeler Jack Sock bij zijn debuut op de ATP Tour: 4-6, 6-2 en 6-2.

Pecotic is in het dagelijks leven directeur van een vastgoedbedrijf. De Kroaat was van 2014 tot 2016 al eens prof, maar door een infectie na een maagoperatie besloot hij te stoppen. Een hoogvlieger was hij niet: Pecotic kwam nooit verder dan de 206e plaats op de wereldranglijst.