Van de Zandschulp als derde Nederlander verder in Ahoy, Van Rijthoven naar huis

Botic van de Zandschulp heeft zich woensdag als derde Nederlander geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam. Hij had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Fransman Quentin Halys: 5-7, 6-4 en 7-6 (6). Tim van Rijthoven ging ten onder tegen de Amerikaan Maxime Cressy: 3-6, 7-6 (2) en 2-6.

Van de Zandschulp begon in Ahoy erg slordig aan zijn eersterondepartij. De 27-jarige Veenendaler noteerde liefst vijf dubbele fouten, terwijl Halys vijf aces sloeg. Na twee breaks van Halys, moest de nummer 35 van de wereld de eerste set laten aan de Franse nummer 62 van de ATP-ranglijst.

In de tweede set keek Van de Zandschulp wederom tegen een snelle achterstand aan: 1-3. Na de break van Halys hadden beide mannen moeite met de eigen servicebeurt. De Nederlander brak zijn tegenstander in de negende game en trok zo de tweede set naar zich toe.

Ook in de derde set bleef Van de Zandschulp overeind. Hij brak zijn Franse opponent direct, maar werd terug gebroken en had vervolgens een tiebreak nodig om de partij naar zich toe te trekken.

Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen Daniil Medvedev, die als zesde geplaatst is. De twee troffen elkaar driemaal eerder. De Nederlander verloor al deze partijen, waaronder de kwartfinale van de US Open in 2021. Dat was de enige keer dat Medvedev een Grand Slam-toernooi won.

Tim van Rijthoven moest aan zijn rug behandeld worden in Rotterdam. Foto: Getty Images

Nieuwe stunt Van Rijthoven blijft uit

De 25-jarige Van Rijthoven leek tijdens zijn partij eerder op de dag verschillende keren last van zijn kwetsbare rug te hebben. Hij liet in de eerste en derde set een fysiotherapeut de baan op komen voor een behandeling, maar daarmee kon hij een nederlaag tegen de nummer veertig van de wereld niet afwenden.

Van Rijthoven werd aan het einde van de eerste set gebroken door Cressy, die vorig jaar tot de vierde ronde van de Australian Open reikte. De mondiale nummer 110 herpakte zich in de tweede set en won de beslissende tiebreak van de Amerikaan, maar in de derde set kon hij geen partij meer bieden.

Gijs Brouwer zorgde dinsdag voor een verrassing door in twee sets van de Zwitser Marc-Andrea Hüsler (ATP-47) te winnen. Tallon Griekspoor was ondanks zijn enkelblessure in twee sets te sterk voor de Zweed Mikael Ymer. Voor Griekspoor, de nummer 61 van de wereld, staat in de avond de tweederondepartij tegen de Duitser Alexander Zverev op het programma.

Van Rijthoven zorgde vorig jaar voor een sensatie in Nederland door het ATP-toernooi van Rosmalen op zijn naam te schrijven. Direct daarna reikte hij tot de vierde ronde van Wimbledon, waarin hij verloor van de mondiale nummer één Novak Djokovic.

Brouwer treft Deens toptalent Rune

Gijs Brouwer neemt het in de tweede ronde op tegen Holger Rune, die nummer vier van de plaatsingslijst. Het Deense toptalent was in twee sets te sterk voor de Fransman Constant Lestienne: 6-4 en 6-4.