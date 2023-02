Nieuwe stunt Rosmalen-winnaar Van Rijthoven blijft uit op ABN AMRO Open

Tim van Rijthoven is woensdag als eerste Nederlander uitgeschakeld bij het ABN AMRO Open in Rotterdam. De Brabander ging ten onder tegen de Amerikaan Maxime Cressy en kon als winnaar van de Libéma Open niet weer stunten bij een toernooi in Nederland: 3-6, 7-6 (2) en 2-6.

De 25-jarige Van Rijthoven leek tijdens de partij verschillende keren last van zijn kwetsbare rug te hebben. Hij liet in de eerste en derde set een fysiotherapeut de baan op komen voor een behandeling, maar daarmee kon hij een nederlaag tegen de nummer veertig van de wereld niet afwenden.

Van Rijthoven werd aan het einde van de eerste set gebroken door Cressy, die vorig jaar tot de vierde ronde van de Australian Open reikte. De mondiale nummer 110 herpakte zich in de tweede set en won de beslissende tiebreak van de Amerikaan, maar in de derde set kon hij geen partij meer bieden.

Van Rijthoven was met een wildcard als een van de vier Nederlanders tot het hoofdtoernooi van het ATP-toernooi in Rotterdam toegelaten. Gijs Brouwer en Tallon Griekspoor doorstonden wel de eerste ronde in Rotterdam Ahoy.

Brouwer zorgde dinsdag voor een verrassing door in twee sets van de Zwitser Marc-Andrea Hüsler (ATP-47) te winnen. Griekspoor was ondanks zijn enkelblessure in twee sets te sterk voor de Zweed Mikael Ymer. Later vandaag neemt Botic van de Zandschulp het in de eerste ronde op tegen de Fransman Quentin Halys (ATP-62).

Van Rijthoven zorgde vorig jaar voor een sensatie in Nederland door het ATP-toernooi van Rosmalen op zijn naam te schrijven. Direct daarna reikte hij tot de vierde ronde van Wimbledon, waarin hij verloor van de mondiale nummer één Novak Djokovic.