Griekspoor worstelt met enkel: 'Elk ander toernooi had ik denk ik niet gespeeld'

Tallon Griekspoor maakt zich zorgen over de ontwikkeling van zijn enkelblessure. De Nederlander leek aan de betere hand, maar hij kreeg dinsdag tijdens zijn eersterondepartij op het ABN AMRO Open tóch weer last.

"Mijn enkel voelt niet super", zei Griekspoor op een persconferentie in Rotterdam Ahoy na zijn zege op de Zweed Mikael Ymer. "Elk ander toernooi had ik waarschijnlijk niet gespeeld. Maar je wil hier toch in actie komen in Rotterdam, voor familie, vrienden en het Nederlandse publiek. Het is nu elke dag een beetje aankijken."

De 26-jarige Griekspoor ging vorige week door zijn rechterenkel en kon vier dagen niet trainen. Maandag, bij de start van het ABN AMRO Open, voelde hij zich een stuk beter en besloot hij 'gewoon' samen met Botic van de Zandschulp te dubbelen. Tegen Ymer kwamen de klachten terug. Hij moest zich tijdens de wedstrijd laten behandelen, maar won wel zonder setverlies: 7-6 (7) en 7-5.

"Als je me vorige week had gezegd dat ik zo zou bewegen, had ik ervoor getekend", zegt Griekspoor. "De dubbelpartij met Botic stond op losse schroeven, maar ik had gisteren echt een goede dag. Helaas heb ik toch een lichte reactie gehad. Ik moet nu mijn medicatie nemen, rustig aan doen en afwachten hoe ik morgen wakker word."

"Het zit misschien ook een beetje in mijn kop. Ik speel met tape, dus daardoor kan ik echt niet nog een keer door die enkel gaan. Maar de angst om die pijn te krijgen is er wel een beetje. Frustrerend is het wel, zeker bij een toernooi in Nederland. Je wil gewoon spelen."

Tallon Griekspoor heeft last van een enkelblessure, maar moet woensdagavond alweer tegen Alexander Zverev spelen. Foto: ANP

'Ik stuurde Richard Krajicek nog een heel lief berichtje'

De enkelblessure komt op een vervelend moment voor Griekspoor, die uitstekend aan het seizoen is begonnen. De nummer 61 van de wereld veroverde in India zijn eerste ATP-titel, boekte zijn beste resultaat ooit op de Australian Open (derde ronde) en leidde het Nederlandse team onlangs naar de Davis Cup Finals.

Op het ABN AMRO Open hoopt Griekspoor voor het eerst in zijn carrière de derde ronde te halen. De Noord-Hollander moet dan wel Alexander Zverev zien te verslaan. Bij de enige vorige ontmoeting tussen de twee - eerste ronde Wimbledon in 2021 - pakte Griekspoor slechts acht games. Zverev is, ironisch genoeg, net terug van een slepende enkelblessure.

"Die wedstrijd op Wimbledon ging erg hard", weet Griekspoor nog. "Ik was erg onder de indruk van zijn serveerwerk en returns. Maar ik ben sindsdien gegroeid en hij zit niet in zijn beste fase. Ik hoorde dat Zverev het goed deed in zijn eerste partij, maar hij zal zich niet geweldig voelen. Ik denk dat er zeker mogelijkheden liggen."