Titelverdediger Auger-Aliassime begint in Rotterdam met overtuigende zege

Titelverdediger Félix Auger-Aliassime heeft dinsdag eenvoudig de tweede ronde op het ABN AMRO Open bereikt. De 22-jarige Canadees had weinig moeite met de Italiaan Lorenzo Sonego: 6-2 en 6-3.

Auger-Aliassime, de nummer acht van de wereld, had in de eerste set weinig te duchten van Sonego, de mondiale nummer zestig. De titelhouder serveerde sterk, terwijl hij zijn tegenstander twee keer brak.

Ook in het tweede bedrijf was Auger-Aliassime te sterk in Rotterdam. De nummer drie van de plaatsingslijst had ditmaal aan een break genoeg om de set en daarmee de winst binnen te slepen.