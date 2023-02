Auger-Aliassime wint in Rotterdam, Medvedev mogelijk tegen Van de Zandschulp

Titelverdediger Félix Auger-Aliassime heeft dinsdag eenvoudig de tweede ronde op het ABN AMRO Open bereikt. De 22-jarige Canadees had weinig moeite met de Italiaan Lorenzo Sonego: 6-2 en 6-3. Ook favorieten Stéfanos Tsitsipás en Daniil Medvedev wonnen hun eerste partij. De Rus treft in de volgende ronde mogelijk Nederlander Botic van de Zandschulp.

Auger-Aliassime, de nummer acht van de wereld, had in de eerste set weinig te duchten van Sonego, de mondiale nummer zestig. De titelhouder serveerde sterk, terwijl hij zijn tegenstander twee keer brak.

Ook in het tweede bedrijf was Auger-Aliassime te sterk in Rotterdam. De nummer drie van de plaatsingslijst had ditmaal aan een break genoeg om de set en daarmee de winst binnen te slepen.

Auger-Aliassime speelt in de volgende ronde tegen Grégoire Barrère (ATP-71). De 28-jarige Fransman versloeg maandag de Belg David Goffin (ATP-41) in twee sets.

Stéfanos Tsitsipás had weinig moeite met Emil Ruusuvuori. Foto: Pro Shots

Stroeve start Tsitsipás en Medvedev

De als eerste geplaatste Tsitsipás is ook door op de ABN Amro Open. De mondiale nummer drie kwam in de eerste set een break op achterstand tegen Emil Ruusuvuori (ATP-52), maar herstelde al snel de schade. In de tweede set was het verzet van de Fin gebroken: 7-5, 6-1.

Tsitsipás speelt in de volgende ronde tegen Benjamin Bonzi of Jannik Sinner. Voor de 24-jarige Griek is het al zijn zesde deelname in Rotterdam. Vorig jaar haalde hij de eindstrijd, waarin hij verloor van Auger-Aliassime.

Medvedev (ATP-11) begon slecht tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP-31) en verloor drie keer zijn eigen servicebeurt. De 27-jarige Rus herpakte zich in de laatste twee sets: 4-6, 6-2, 6-2.

De als zesde geplaatste Medvedev speelt in de volgende ronde mogelijk tegen Nederlander Botic van de Zandschulp. De nummer 35 van de wereld komt woensdag in actie tegen de Fransman Quentin Halys (ATP-62).

Eerder op de dinsdag plaatsten Gijs Brouwer en Tallon Griekspoor zich voor de tweede ronde. Brouwer was verrassend in twee sets te sterk voor de Zwitser Marc-Andrea Hüsler, terwijl Griekspoor in een spannende partij afrekende met de Zweed Mikael Ymer.