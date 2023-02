Gijs Brouwer maakt naam op ABN AMRO Open: 'Had appje Krajicek niet verwacht'

Gijs Brouwer dacht vorige week dat hij twee duels moest winnen om überhaupt mee te mogen doen aan het ABN AMRO Open. Een appje van toernooidirecteur Richard Krajicek en vier dagen later staat de relatief onbekende Nederlander in de tweede ronde.

"Dit is allemaal nieuw voor mij. Het is ook de eerste keer dat ik hier zit", glimlacht Brouwer als hij aan zijn persconferentie in Rotterdam Ahoy begint. Een klein uurtje eerder had de nummer 160 van de wereld verrassend de tweede ronde gehaald door Marc-Andrea Hüsler met 6-3 en 7-5 te verslaan. Ook al staat de Zwitser 113 plekken hoger op de wereldranglijst, Brouwer straalt een en al nuchterheid uit.

De in de VS geboren Nederlander geeft wel toe dat hij behoorlijk werd verrast door het appje dat Krajicek hem afgelopen vrijdag stuurde. "Gäel Monfils had zich blijkbaar op het laatste moment afgemeld en daardoor kwam er een wildcard vrij. Ik had er totaal geen rekening meer mee gehouden. Waarschijnlijk konden ze geen andere topper meer vinden en kwamen ze bij mij uit", lacht Brouwer.

Het is voor het eerst dat Brouwer meedoet aan het ABN AMRO Open. Voor de gemiddelde Nederlander is hij misschien volstrekt onbekend, maar van een anonieme loopbaan kan je niet spreken. Vorig jaar toonde Brouwer zijn potentie door als qualifier de tweede ronde van de US Open te halen.

Toch staan zijn prestaties nog in schril contrast met die van generatiegenoten Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven. "Ik heb veel met die jongens getraind de afgelopen jaren. Qua niveau was het verschil niet zo groot, maar zij boekten wel betere resultaten. Dan krab je jezelf toch achter de oren en denk je: kan ik er ook niet wat meer uit halen? Ik ben nu op de goede weg denk ik."

Debutant Gijs Brouwer mag zich opmaken voor een tweederondepartij op het ABN AMRO Open. Foto: ANP

'Hopelijk kan ik mijn coach nu vaker inhuren'

In deze fase van zijn loopbaan moet het ook een beetje meezitten. Brouwer, met zijn 26 jaar een laatbloeier, verdient nog niet genoeg geld om zich een fulltimecoach te kunnen veroorloven. De nummer vijf van Nederland wordt weliswaar begeleid door Michiel Schapers, maar die zou hem dit jaar slechts acht weken bijstaan.

"Ik kan hem niet elke week meenemen naar een toernooi. Ik betaal alles zelf, dus dan moeten de resultaten goed genoeg zijn om hem vaker in te huren. Misschien is er na deze overwinning straks meer mogelijk", zegt Brouwer, die zich wel steeds beter op zijn plek voelt bij ATP-toernooien.

"Ik heb veel futures en challengers gespeeld, maar op dit niveau wordt meer van je gevraagd. Je moet ook mentaal sterker zijn. Begin dit jaar was ik oké, maar nog niet goed genoeg. Tennis is voor mij altijd met ups en downs geweest. Nu moet ik proberen daar zoveel mogelijk ups van te maken. Dit jaar moet het gebeuren."