Griekspoor klopt Ymer op ABN AMRO Open en treft Zverev in tweede ronde

Tallon Griekspoor heeft dinsdag de tweede ronde van het ABN AMRO Open bereikt. De Haarlemmer rekende in twee sets af met de Zweed Mikael Ymer: 7-6 (7) en 7-5. Zijn volgende tegenstander op het Rotterdamse ATP-toernooi is de Duitse wereldtopper Alexander Zverev.

Griekspoor had in Ahoy de nodige moeite met Ymer, wat een logisch beeld was gezien de gelijkaardige posities op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander bekleedt de 61e plaats, terwijl zijn Zweedse opponent op de 72e plek staat.

De eerste set ging dan ook gelijk op. De spelers leverden allebei één servicebeurt in, waarna een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin trok Griekspoor aan het langste eind. Hij overleefde één setpoint en benutte zelf zijn tweede kans.

Griekspoor had daarna een medische behandeling nodig, maar kon gewoon verder. Sterker nog: hij leek er een schepje bovenop te doen en was de 24-jarige Ymer in steeds meer rally's de baas. Bij het vierde matchpoint was het raak.

In de tweede ronde wacht Zverev (ATP-17). De als achtste geplaatste Duitser won zijn openingspartij van de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo.

Tweede Nederlander in tweede ronde

Griekspoor is de tweede Nederlander in de tweede ronde van het ABN AMRO Open. Eerder op de dag slaagde Gijs Brouwer daar ook al in, door verrassend af te rekenen met de Zwitser Marc-Andrea Hüsler. Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven kunnen zich bij dit duo voegen. Zij komen woensdag in de eerste ronde in actie.

Het is de vierde keer dat Griekspoor, die met Van de Zandschulp wel al strandde in het dubbelspel, de tweede ronde van het toernooi in Rotterdam bereikt. Dat was ook het geval in 2018, 2019 en 2022, maar het bleek telkens het eindstation door nederlagen tegen respectievelijk Robin Haase, Jo-Wilfried Tsonga en Márton Fucsovics.