Gijs Brouwer verrast bij debuut op ABN AMRO Open en bereikt tweede ronde

Gijs Brouwer heeft dinsdag verrassend de tweede ronde van het ABN AMRO Open bereikt. De Nederlandse debutant was in Rotterdam Ahoy in twee sets te sterk voor de Zwitser Marc-Andrea Hüsler, de nummer 47 van de wereld: 6-3 en 7-5.

Brouwer, de nummer 160 van de wereld, deed op baan 1 vanaf de eerste game niks onder voor Hüsler. Hij beging weinig missers en dwong met geplaatste ballen fouten af bij zijn Zwitserse opponent. Dat leidde op 3-2 tot de eerste break. Die voorsprong gaf hij in de eerste set niet meer weg.

In de tweede set ging het lang gelijk op, maar werd Brouwer opnieuw niet aan het wankelen gebracht. De in de Verenigde Staten geboren Nederlander brak Hüsler opnieuw op 5-5 en mocht serveren voor de wedstrijd. Brouwer miste zijn eerste matchpoint, maar daarna sloeg hij alsnog toe.

In de tweede ronde wacht Brouwer mogelijk een duel met Holger Rune, de nummer vier van de plaatsingslijst. Het Deense toptalent moet dan eerst de Fransman Constant Lestienne (ATP-54) zien te verslaan. Zij komen woensdag pas in actie.

Debutant Gijs Brouwer staat in de tweede ronde van het ABN AMRO Open. Foto: ANP

Brouwer brak vorig jaar door op US Open

De 26-jarige Brouwer beleefde vorig jaar zijn doorbraak door op de US Open als qualifier de tweede ronde te halen. Enkele maanden daarvoor noteerde hij zijn beste resultaat op een ATP-toernooi: hij schopte het in Houston tot de kwartfinales.

Eigenlijk zou Brouwer op het ABN AMRO Open meedoen aan het kwalificatietoernooi. Door een afmelding van Gaël Monfils kreeg hij op de valreep van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard voor het hoofdschema.

Met Hüsler trof Brouwer een relatief onbekende speler die in zijn loopbaan al eens toppers als Rune en Jannik Sinner versloeg. De Zwitser veroverde vorig jaar de eerste ATP-titel uit zijn loopbaan door het hardcourttoernooi van Sofia op zijn naam te schrijven. Op Grand Slam-toernooien kwam hij nooit verder dan de eerste ronde.